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Ошибка в учебнике: выпускница оспорила результат ЕГЭ 

Майк Габриелян 39 минут назад
Ошибка в учебнике: выпускница оспорила результат ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Школьница из Воронежа сумела доказать апелляционной комиссии ЕГЭ, что ошиблась по вине федерального учебника. Об этом сообщают «Вести Воронеж».
Дарья Ковалёва получила 99 баллов по обществознанию, лишившись одного балла за неверное определение «социальной мобильности».
В России реформируют ЕГЭ
Однако Дарья заявила, что выучила определение наизусть по учебнику и опротестовала результат. На апелляцию она принесла учебное пособие. Члены комиссии удивились, увидев, что в нем написано, что социальная мобильность связана только с изменением социального статуса.
В итоге один балл девушке засчитали.
Эксперты говорят, что в учебнике слишком упростили определение.

«Понятно, что люди, наверно, хотели упростить. Но упрощать задачу — не значит сделать её так, что она потом не годится для решения конкретных вопросов», — заявил доцент кафедры социологии ВГУ Александр Довейко.

Учебник, о котором идёт речь, включён в федеральный перечень и написан под редакцией Марианны Кудиной, Марины Рыбаковой и Галины Пушкарёвой. Все они работают в МГУ.
В вузе пока не ответили на запрос журналистов. Конфликтная комиссия, которая разбирала апелляцию девушки, сообщила об ошибке московским коллегам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России предложили реформировать процедуру опротестования результатов ЕГЭ.
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Общество , МГУ
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