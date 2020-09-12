В РПЦ призвали верующих прививаться от коронавируса

"Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться [от коронавируса], или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше. Потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный", — сказал он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".