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В РПЦ рекомендовали как можно раньше прививаться от коронавируса 

ТАСС и ещё 6 45 минут назад
В РПЦ призвали верующих прививаться от коронавируса
Фото: РИА Новости
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что рекомендует верующим прививаться от коронавируса, так как риск побочного действия от вакцины минимален.

"Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться [от коронавируса], или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше. Потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный", — сказал он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

11 августа вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.
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