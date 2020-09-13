В РПЦ обратились к россиянам по поводу COVID-19

Свою точку зрения по поводу вакцинации выразил в эфире телеканала «Россия 24» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, пишет «Интерфакс».

По словам митрополита, когда ему задают вопрос о том, стоит ли привиться от коронавируса, он отвечает, «что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, он минимальный».