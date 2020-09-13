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РПЦ призвала россиян привиться от коронавируса 

BFM.RU и ещё 16 45 минут назад
В РПЦ обратились к россиянам по поводу COVID-19
Фото: ТАСС
Свою точку зрения по поводу вакцинации выразил в эфире телеканала «Россия 24» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, пишет «Интерфакс».
По словам митрополита, когда ему задают вопрос о том, стоит ли привиться от коронавируса, он отвечает, «что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, он минимальный».
Риски от побочных действий прививки и от самой болезни несопоставимы, считает представитель РПЦ. Он напомнил слова разработчиков препарата о том, что от вакцинации может подняться температура на один вечер, может быть слабость или сонливость. «Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — отметил митрополит.
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Общество , РПЦ , Интерфакс
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