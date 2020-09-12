«Смена Лукашенко повлечет за собой гигантские проблемы. По большому счету те, кто провоцирует цветные революции, не заботятся о жителях стран, в которых они их провоцируют. Втягивают их в конфликт, а потом отходят от него, оставляя страну в разрухе», — сказал он.