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«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич 

Майк Габриелян 27 минут назад
Советский диссидент Александр Подрабинек ответил писательнице Светлане Алексиевич, упрекнувшей русскую интеллигенцию в молчании о белорусских событиях.

«У меня к Алексиевич встречный вопрос: а почему Вы, Светлана Александровна, молчали в советские годы, когда КГБ гнобило диссидентов? Вы даже не подписали ни одного письма в защиту арестованных и несправедливо осужденных, как это делали иногда наиболее совестливые Ваши коллеги-писатели», — написал Подрабинек в Фейсбуке.

По его словам, прошлое Алексиевич далеко не безоблачно: она восторгалась основателем ВЧК-КГБ, была членом Союза советских писателей, заведовала отделом в журнале «Неман» в годы, когда советские власти преследовали диссидентов.

«В 1977 году, когда КГБ громило Хельсинкские группы в Москве, Киеве и Вильнюсе, когда по стране прокатилась волна арестов диссидентов, Вы опубликовали в своем советском журнале статью «Меч и пламя революции» — панегирик Феликсу Дзержинскому, профессиональному палачу и основателю чекистской корпорации. Вы писали, что влюблены «в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, им прочувствованные», — напомнил Подрабинек.

Он добавил, что надо сознавать, кто задает русской интеллигенции вопрос «столь высокого морального накала».
«Почему вы молчите?»: Алексиевич обратилась к РФ
Подрабинек — известный советский диссидент, отсидел несколько лет в колонии за «клевету на советский строй» и книгу о карательной психиатрии в СССР.
Ранее «Рамблер» сообщал, что лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обратилась к русской интеллигенции с просьбой поддержать людей, не согласных с результатами президентских выборов в Белоруссии.

«Хочу обратиться к русской интеллигенции. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все ещё ваши братья», — заявила член координационного совета.

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Общество , Видео , Александр Подрабинек , Феликс Дзержинский , Светлана Алексиевич
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