«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич 

«У меня к Алексиевич встречный вопрос: а почему Вы, Светлана Александровна, молчали в советские годы, когда КГБ гнобило диссидентов? Вы даже не подписали ни одного письма в защиту арестованных и несправедливо осужденных, как это делали иногда наиболее совестливые Ваши коллеги-писатели», — написал Подрабинек в Фейсбуке.
«В 1977 году, когда КГБ громило Хельсинкские группы в Москве, Киеве и Вильнюсе, когда по стране прокатилась волна арестов диссидентов, Вы опубликовали в своем советском журнале статью «Меч и пламя революции» — панегирик Феликсу Дзержинскому, профессиональному палачу и основателю чекистской корпорации. Вы писали, что влюблены «в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, им прочувствованные», — напомнил Подрабинек.
«Хочу обратиться к русской интеллигенции. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все ещё ваши братья», — заявила член координационного совета.