«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич 

«У меня к Алексиевич встречный вопрос: а почему Вы, Светлана Александровна, молчали в советские годы, когда КГБ гнобило диссидентов? Вы даже не подписали ни одного письма в защиту арестованных и несправедливо осужденных, как это делали иногда наиболее совестливые Ваши коллеги-писатели», — написал Подрабинек в Фейсбуке.

По его словам, прошлое Алексиевич далеко не безоблачно: она восторгалась основателем ВЧК-КГБ, была членом Союза советских писателей, заведовала отделом в журнале «Неман» в годы, когда советские власти преследовали диссидентов.

«В 1977 году, когда КГБ громило Хельсинкские группы в Москве, Киеве и Вильнюсе, когда по стране прокатилась волна арестов диссидентов, Вы опубликовали в своем советском журнале статью «Меч и пламя революции» — панегирик Феликсу Дзержинскому, профессиональному палачу и основателю чекистской корпорации. Вы писали, что влюблены «в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, им прочувствованные», — напомнил Подрабинек.

Он добавил, что надо сознавать, кто задает русской интеллигенции вопрос «столь высокого морального накала».

Подрабинек — известный советский диссидент, отсидел несколько лет в колонии за «клевету на советский строй» и книгу о карательной психиатрии в СССР.

Ранее «Рамблер» сообщал , что лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обратилась к русской интеллигенции с просьбой поддержать людей, не согласных с результатами президентских выборов в Белоруссии.