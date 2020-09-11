В РПЦ рассказали об опасности «психоереси» 

"Мне бы хотелось остановиться на проблеме деятельности, которая, на мой взгляд, является все-таки мошенничеством (я говорю про пассивный обман, про умолчание об истине). Это когда православное вероучение подменяется каким-то новомодным учением и встречает радостную отдачу от аудитории, но при этом выдается за православное вероучение. В первую очередь, речь идет о подмене православного вероучения — психологическим", — заявил известный спикер РПЦ, участник телепередач и блогер, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме иерей Павел Островский.
"В США у протестантов, например, уже давно появилось понятие "психоересь". Протестанты-консерваторы бьют тревогу, потому что Священное Писание почти полностью заменено психологией, а пасторы называют себя коучами и консультантами. Происходит подмена пастырской и миссионерской деятельности — психологическим консультированием… На исповеди он — священник, а в свободное время — консультирует за деньги, потому что прошел какие-то курсы психологии", — пояснил представитель РПЦ.
"Если направление коммерческое, оно не имеет места в Церкви, в моих глаза", — заявила Цумштаин.
"Сегодня участниками конференции поставлен вопрос смешения священнослужения и психологической практики. Нехорошо, когда священник использует священство для коммерциализации своих психологических услуг. Эта проблема требует тщательного изучения и решения", — резюмировал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.