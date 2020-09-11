В Крыму закрыли фестиваль «КаZантип» 

После проверок правоохранительных органов был закрыт проект Z.City в селе Поповка на западе Крыма , где до вхождения полуострова в состав России ежегодно проводился фестиваль "КаZантип". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека.

По словам парламентария, мини-гостиница, танцпол и другие инфраструктурные объекты Z.City уже опечатали приставы. Организаторы фестиваля были оштрафованы на сумму около 500 тысяч рублей, уведомил Бальбек.

Как рассказал депутат, к нему поступили жалобы на фестиваль от более ста человек, большинство из которых являются жителями Поповки.

"Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного "КаZантипа", развращавшего молодежь", — заявил Бальбек.