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В Крыму закрыли фестиваль «КаZантип» 

Газета.Ru 38 минут назад
В Крыму закрыли фестиваль «КаZантип»
Фото: depositphotos.com
После проверок правоохранительных органов был закрыт проект Z.City в селе Поповка на западе Крыма, где до вхождения полуострова в состав России ежегодно проводился фестиваль "КаZантип". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека.
По словам парламентария, мини-гостиница, танцпол и другие инфраструктурные объекты Z.City уже опечатали приставы. Организаторы фестиваля были оштрафованы на сумму около 500 тысяч рублей, уведомил Бальбек.
Как рассказал депутат, к нему поступили жалобы на фестиваль от более ста человек, большинство из которых являются жителями Поповки.

"Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного "КаZантипа", развращавшего молодежь", — заявил Бальбек.

Он также сообщил, что уже довел до сведения главы Крыма Сергея Аксенова информацию о данной ситуации. В свою очередь, Аксенов поручил организовать проверку по фактам жалоб на нарушение режима тишины, ограничение доступа к пляжу, взимание платы за проход, агрессивное поведение охранников и так далее.
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Комментарии
Общество , Политика , Сергей Аксенов , МВД , Республика Крым
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