Как Ефремов ведет себя в СИЗО 

Меркачева подчеркнула, что в настоящее время Ефремов находится в СИЗО-5. Жалоб на актера не поступало ни от его сокамерников, ни от представителей администрации исправительного учреждения. По ее словам, артист ведет себя скромно, не требует к себе особого внимания.

«Он не был снобом. Это важно», — пояснила правозащитница.

Она также прокомментировала обжалование Ефремовым приговора, по которому следующие 8 лет он должен провести в колонии общего режима. Меркачева подчеркнула, что в апелляции актеру следует твердо признать свою вину и заявить о раскаянии. Только в этом случае есть шанс, что вместо колонии общего режима, ему назначат пребывание в колонии-поселении.