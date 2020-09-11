В России реформируют ЕГЭ 

Общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский обратился к министру просвещения России с предложением провести реформу процедуры опротестования результатов ЕГЭ. Об этом сообщает РБК.

«В процедуре ЕГЭ существует принципиальный недостаток. После ЕГЭ школьник не только не получает ответов решений, но и сами вопросы, на которые он отвечал, становятся недоступными», — пояснил Володарский в своем письме к министру.

По словам омбудсмена, результаты ЕГЭ появляются в личном кабинете выпускников через две недели, за это время школники успевают забыть практически все задания и не могут правильно оценить итоги экзамена.

Для того, чтобы избежать «подрыва доверия к качеству проверки» и уменьшить количество необоснованных апелляций, Володарский предлагает в личном кабинете размещать не только правильные ответы, но и экзаменационные задания вместе с решениями выпускника.