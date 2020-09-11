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В России реформируют ЕГЭ 

Алиса Селезнёва 49 минут назад
В России реформируют ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский обратился к министру просвещения России с предложением провести реформу процедуры опротестования результатов ЕГЭ. Об этом сообщает РБК.

«В процедуре ЕГЭ существует принципиальный недостаток. После ЕГЭ школьник не только не получает ответов решений, но и сами вопросы, на которые он отвечал, становятся недоступными», — пояснил Володарский в своем письме к министру.

По словам омбудсмена, результаты ЕГЭ появляются в личном кабинете выпускников через две недели, за это время школники успевают забыть практически все задания и не могут правильно оценить итоги экзамена.
Для того, чтобы избежать «подрыва доверия к качеству проверки» и уменьшить количество необоснованных апелляций, Володарский предлагает в личном кабинете размещать не только правильные ответы, но и экзаменационные задания вместе с решениями выпускника.
Как сообщал «Рамблер», ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что в 2020 году выпускники сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, они вовремя получили результаты экзаменов и успели подать документы в вузы, по крайней мере, горячие линии Рособрнадзора не зафиксировали жалоб и замечаний по этому поводу.
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Комментарии
Общество , Анзор Музаев , Рособрнадзор
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