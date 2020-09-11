Кончаловский назвал ошибку Хрущева

Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением Хрущева, считает российский режиссер Андрей Кончаловский

Он привез на Венецианский кинофестиваль драму "Дорогие товарищи" о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. После премьеры фильма, которую уже высоко оценили местные критики, режиссер с супругой и исполнительницей главной роли Юлией Высоцкой пообщались с небольшой группой журналистов, в которую вошел и корреспондент РИА Новости.

"Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущев идиот, он предал коммунизм". И в Китае он (Мао. — Прим. ред.) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня", — сказал Кончаловский.

Говоря о временах оттепели, режиссер согласился с тем, что она дала ему пространство для создания первых фильмов. Однако он сразу оговорился, что "у свободы всегда должен быть предел".

"Абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка. В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу, " — считает Кончаловский.

По его словам, к моменту смерти Сталина верховные партийные деятели стали буржуазией и прежде всего стремились избежать чисток.