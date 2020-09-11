Скончался знаменитый игрок «Что? Где? Когда?» 

Публикация в ленте знатока появилась вечером 10 сентября. Поташев отметил, что в этот день не стало его старого друга «Миши Смирнова», который был "первым капитаном в телеклубе («Что? Где? Когда?»)".

«Он был очень добрым и светлым человеком», — отметил Поташев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

«Московский комсомолец» отмечает , что Смирнов скончался в результате инсульта.

В официальном сообществе «Что? Где? Когда?» в социальной сети «ВКонтакте» Смирнова назвали капитаном одной из самых впечатляющих команд 90-х годов.

Знаток, который отыграл 18 противостояний с телезрителями, выступал в телеклубе с 1988 по 2000 гг. Представители клуба подчеркнули, что в последнее время Смирнов часто приходил на игры, чтобы делиться опытом с молодыми интеллектуалами.