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Скончался знаменитый игрок «Что? Где? Когда?» 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Скончался знаменитый игрок «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА Новости
В возрасте 64 лет из жизни ушел интеллектуал Михаил Смирнов. О смерти друга на своей странице в Facebook сообщил известный игрок «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.
"Люди ассоциировали «Что? Где? Когда?» и педофилию"
Публикация в ленте знатока появилась вечером 10 сентября. Поташев отметил, что в этот день не стало его старого друга «Миши Смирнова», который был "первым капитаном в телеклубе («Что? Где? Когда?»)".

«Он был очень добрым и светлым человеком», — отметил Поташев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

«Московский комсомолец» отмечает, что Смирнов скончался в результате инсульта.
В официальном сообществе «Что? Где? Когда?» в социальной сети «ВКонтакте» Смирнова назвали капитаном одной из самых впечатляющих команд 90-х годов.
Знаток, который отыграл 18 противостояний с телезрителями, выступал в телеклубе с 1988 по 2000 гг. Представители клуба подчеркнули, что в последнее время Смирнов часто приходил на игры, чтобы делиться опытом с молодыми интеллектуалами.

«Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Смирнова», — говорится в сообщении.

Комментарии
Общество , Михаил Смирнов , Максим Поташев , Московский комсомолец
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