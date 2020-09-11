Соловьев назвал причину отравления Навального 

По словам телеведущего Владимира Соловьева, причиной отравления Алексея Навального стал не «Новичок», а употребление некачественного алкоголя. Об этом сообщает News.ru.

Как писал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Позднее немецкое издание Der Spiegel сообщило о том, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось, а в психическом плане он восстановился практически полностью.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» усомнился в том, что химические вещества были причиной отравления оппозиционера Алексея Навального.