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Соловьев назвал причину отравления Навального 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Соловьев назвал причину отравления Навального
Фото: РИА Новости
По словам телеведущего Владимира Соловьева, причиной отравления Алексея Навального стал не «Новичок», а употребление некачественного алкоголя. Об этом сообщает News.ru.
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Как писал «Рамблер», утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Позднее немецкое издание Der Spiegel сообщило о том, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось, а в психическом плане он восстановился практически полностью.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» усомнился в том, что химические вещества были причиной отравления оппозиционера Алексея Навального.

«Я смотрю то, что было. Я вижу применение классического многовекового боевого оружия под названием «плохой спирт». Пока это всё похоже на приступ панкреатита, вызванный жирной пищей и плохим алкоголем», — заявил он.

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Общество , Алексей Навальный , Владимир Соловьев
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