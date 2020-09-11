От занятия любовью с любимым человеком и от приема хорошей пищи человек получает «божественное удовольствие, заявил папа римский Франциск . Слова понтифика опубликованы в книге TerraFutura, сообщает РИА Новости.

Франциск подчеркнул, что наслаждение, получаемое в процессе полового акта или поедание деликатесов, „исходит непосредственно от Бога“ и не имеет религиозной принадлежности.

»Оно просто божественное», — констатировал священник.

При этом он призвал не путать «грубое и пошлое удовольствие», которое всегда осуждалось церковью, с «простым и нравственным».

Однако, по словам Франциска, в этом вопросе следует избегать «преувеличенной морали», поскольку наслаждение от еды способствует хорошему самочувствию человека, а хороший секс обогащает любовь и служит продолжению рода.

В марте текущего года, как сообщал «Рамблер», папа римский Франциск попросил Бога остановить пандемию коронавируса. Он также призывал всех быть ласковыми со стариками, целовать детей и больше проводить время с родственниками.