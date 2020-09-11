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«Секс — это божественное удовольствие»: признание Папы римского 

Павел Тиунов 11 минут назад
«Секс — это божественное удовольствие»: признание Папы римского
Фото: РИА Новости
От занятия любовью с любимым человеком и от приема хорошей пищи человек получает «божественное удовольствие, заявил папа римский Франциск. Слова понтифика опубликованы в книге TerraFutura, сообщает РИА Новости.
Франциск подчеркнул, что наслаждение, получаемое в процессе полового акта или поедание деликатесов, „исходит непосредственно от Бога“ и не имеет религиозной принадлежности.

»Оно просто божественное», — констатировал священник.

При этом он призвал не путать «грубое и пошлое удовольствие», которое всегда осуждалось церковью, с «простым и нравственным».
Однако, по словам Франциска, в этом вопросе следует избегать «преувеличенной морали», поскольку наслаждение от еды способствует хорошему самочувствию человека, а хороший секс обогащает любовь и служит продолжению рода.
В марте текущего года, как сообщал «Рамблер», папа римский Франциск попросил Бога остановить пандемию коронавируса. Он также призывал всех быть ласковыми со стариками, целовать детей и больше проводить время с родственниками.
Комментарии
Общество , В мире , ФРАНЦИСК , РИА Новости
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