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«Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами»
Фото: РИА Новости