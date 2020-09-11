Названа самая популярная среди молодежи профессия 

Профессия официанта оказалась наиболее распространенной среди российской молодежи, 90% соискателей этой вакансии составляют люди в возрасте от 18 до 23 лет, показало исследование сервиса «Работа.ру».

«На втором месте — работа бариста, где на представителей так называемого поколения Z (люди, родившиеся в 2000 году и позже — ред.) приходится 74% от резюме соискателей всех возрастов», — цитирует РИА «Новости» авторов исследования.

Замыкает тройку самых молодежных профессий промоутер. Доля претендующих на эту позицию молодых людей составляет 70%. Практически столько же юношей и девушек (67%) хотят работать хостес в ресторанах и гостиницах.

Также среди молодежи популярны вакансии консультантов (58%), продавцов-кассиров выходного дня (57%) и барменов (55%). Замкнули рейтинг андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок). На эту вакансию претендует 43% молодых людей среди всех соискателей.

«Молодежь всегда активно ищет возможности временного заработка или подработки для совмещения с учебой. Традиционно такой работы много в отрасли ритейла, общественного питания и гостиничного бизнеса», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Работа.ру» Юлия Санина.

Ранее были названы самые привлекательные вакансии сентября в Москве. Наряду с IT-специалистами и дизайнерами самые интересные предложения по работе в сентябре предлагались врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам.