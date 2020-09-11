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Должников по алиментам лишат отсрочки от армии 

News.ru 5 часов назад
Должникам по алиментам придумали суровое наказание
Фото: РИА Новости
Должники по алиментам будут теперь лишены отсрочки от армии как родители малолетних детей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Госдуме в осеннюю сессию.
В документе говорится, что россияне в случае неисполнения своих финансовых обязательств могут лишиться права на отсрочку в рядах РА. Авторы документа отмечают, что в настоящее время нормы закона сформулированы так, что родители малолетних детей, которые даже уже не состоят в браке и не платят алименты, могут воспользоваться правом отсрочки, сообщает «Парламентская газета».
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Новый законопроект предполагает, что военкоматы будут делать запросы судебным приставам, а те в двухнедельный срок будут отвечать, имеется ли в отношении должника исполнительное производство.
До этого платить алименты за родителей-должников хотели обязать государство и даже создать алиментный фонд. На сегодня сумма задолженности россиян по алиментам составляет 152 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, возлагающий на родителей обязанность по содержанию детей до получения ими общего образования. Инициатива обусловлена тем, что нередко ребёнок достигает совершеннолетия во время обучения в 10–11-х классах школы.
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Комментарии
Общество , Госдума , Парламентская газета
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