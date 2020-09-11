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Названа самая «молодежная» профессия в России 

РИА Новости и ещё 1 17 минут назад
Названа самая «молодежная» профессия в России
Фото: © Depositphotos / Rawpixel
Профессия официанта оказалась самой "молодежной" в России — почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет, на втором месте — работа бариста, показало исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Сервис составил рейтинг профессий, в которых больше всего заинтересованы молодые соискатели. Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет.

"Профессия официанта оказалась самой "молодежной" — почти 90% резюме официантов принадлежит соискателям в возрасте от 18 до 23 лет. На втором месте — работа бариста, где на представителей так называемого поколения Z (люди, родившиеся в 2000 году и позже — ред.) приходится 74% от резюме соискателей всех возрастов", — отмечают авторы.

Тройку "молодых" специальностей замыкает профессия промоутера — представители "поколения гаджетов" составляют 70% ищущих такую работу. И почти такая же доля молодежи (67%) среди соискателей работы хостес в ресторанах и гостиницах.
Молодежь также активнее других соискателей на рынке труда в поиске работы консультантами (58% от всех резюме), продавцами-кассирами выходного дня (57%) и барменами (55%). Замкнули рейтинг "молодых" профессий андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок) — 43% резюме на эти позиции принадлежит соискателям 18-23 лет.

"Молодежь всегда активно ищет возможности временного заработка или подработки для совмещения с учебой. Традиционно такой работы много в отрасли ритейла, общественного питания и гостиничного бизнеса. Пиковая стадия эпидемии пройдена — магазины, отели и торговые центры вновь открыты для посещения, а работодатели в этих сферах активно ищут сотрудников. Поэтому у молодежи будет возможность найти вакансию по душе, чтобы сделать первые шаги на рынке труда", — комментирует директор по персоналу и организационному развитию "Работа.ру" Юлия Санина.

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Общество , РИА Новости
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