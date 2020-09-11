В частных клиниках могут начать делать бесплатные прививки 

России хотят расширить перечень медицинских организаций, в которых можно будет делать бесплатные профилактические прививки. В частности, участие в прививочных кампаниях по программе ОМС могут принять частные клиники. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний Комитета Госдумы по охране здоровья.

На сегодняшний день вакцинацию в рамках национального календаря прививок проводят только государственные и муниципальные медицинские организации. При этом частные клиники тоже могут участвовать в этом — но в отличие от бюджетных, они не получают препаратов и финансового обеспечения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Между тем, по данным Фонда обязательного медицинского страхования, только в 2018 году медорганизации частной системы здравоохранения оказали помощь в амбулаторных условиях по базовой программе ОМС в объеме 22,5 миллиона посещений. При этом граждане обращались туда как в профилактических целях, так и для получения неотложной помощи, а также в связи с заболеваниями.

Сложившееся в законодательстве противоречие местные органы власти пытаются решить попытками обязать проводить профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, все медицинские учреждения независимо от формы собственности. Однако достаточной нормативной правовой базы для этого на сегодняшний день не существует.

Поэтому авторы законопроекта предлагают внести изменения в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Поправки расширят сферу его действия на все медицинские организации, участвующие в прививочных кампаниях в рамках ОМС — в том числе и на частные медицинские клиники.