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Доктор Мясников раскритиковал «зомбирование цифрами» людей по COVID-19 

News.ru 48 минут назад
Мясников раскритиковал «зомбирование цифрами» по COVID-19
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Теледоктор Александр Мясников обрушился с критикой на «зомбирование цифрами» людей по ситуации с коронавирусом. На самом деле, считает врач, эти цифры «ни о чём не говорят».
Поводом для высказывания популярного врача стали слухи о том, что со второй половины сентября наступит новая волна заболевания и людей снова посадят на карантин. Мясников считает, что в этом нет никакой медицинской составляющей, передают мнение медика «Вести».
Врач отметил, что такие слухи — это сплошь досужие домыслы, связанные с психологическим состоянием людей и их привычкой никому не верить. И главный страх внушает не риск заболеть, а цифры числа заражённых. Статистика заболевших коронавирусной инфекцией отрицательно влияет на людей, считает Мясников. Она буквально «зомбирует» людей. А вот статистика, которая учитывает «бессимптомников», толком ни о чём не свидетельствует.
Теледоктор пояснил, что данные о числе заболевших можно объяснять себе только как активное тестирование на инфекцию и выявление в итоге таких случаев.

Важны только два показателя: сколько человек в реанимации и сколько умерло, — подсказал врач.

Мясников добавил, что короанвирус уже никуда не денется и надо приучить себя жить с ним, в частности, вакцинироваться.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли девять человек.
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Комментарии
Общество , Александр Мясников
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