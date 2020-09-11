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Власти Крыма попытаются вызвать осадки 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Власти Крыма попытаются вызвать осадки
Фото: РИА Новости
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал, что Центральная аэрологическая обсерватория планирует провести в регионе эксперимент по вызову осадков. Власти заключили соответствующий договор со структурой Росгидромета.
Как только станут заметны несущие осадки облака над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районами, на место вызовут специальный самолёт, заявил он в эфире телеканала «Крым 24».

Надеемся, что данная услуга даст нам положительный результат, — подчеркнул он.

По информации ТАСС, местные власти 4 сентября объявили конкурс на вызов осадков. Максимальная сумма контракта составила 25,4 млн рублей, а единственным участником тендера стала Центральная аэрологическая обсерватория.
Как писал NEWS.ru, проблема нехватки питьевой воды в Крыму резко обострилась в августе, когда из-за засухи обмелели местные водохранилища. В конце месяца властям полуострова пришлось объявить о том, что в Симферопольском и Бахчисарайском районах вводится поэтапное ограничение на подачу водопроводной воды в жилые дома. В некоторых населённых пунктах она подаётся только вечером и утром. При этом их жители жалуются, что график водоснабжения нарушается, а из кранов идёт грязная вода с неприятным запахом.
До присоединения к России Крым получал 80% питьевой воды с Украины, через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После того как полуостров вошёл в состав РФ, украинская сторона построила на Северо-Крымском канале дамбу, перекрыв доступ к воде. С тех пор вопрос водоснабжения решался за счёт крымских водохранилищ, но эксперты подчёркивали, что это полумеры, а кардинально решить проблему могло бы строительство опреснительных заводов для морской воды — подобный подход давно и успешно применяется в Израиле.
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Комментарии
Общество , Юрий Гоцанюк , Росгидромет , Республика Крым
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