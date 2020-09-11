Власти Крыма попытаются вызвать осадки 

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал, что Центральная аэрологическая обсерватория планирует провести в регионе эксперимент по вызову осадков. Власти заключили соответствующий договор со структурой Росгидромета

Как только станут заметны несущие осадки облака над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районами, на место вызовут специальный самолёт, заявил он в эфире телеканала «Крым 24».

Надеемся, что данная услуга даст нам положительный результат, — подчеркнул он.

По информации ТАСС, местные власти 4 сентября объявили конкурс на вызов осадков. Максимальная сумма контракта составила 25,4 млн рублей, а единственным участником тендера стала Центральная аэрологическая обсерватория.

Как писал NEWS.ru, проблема нехватки питьевой воды в Крыму резко обострилась в августе, когда из-за засухи обмелели местные водохранилища. В конце месяца властям полуострова пришлось объявить о том, что в Симферопольском и Бахчисарайском районах вводится поэтапное ограничение на подачу водопроводной воды в жилые дома. В некоторых населённых пунктах она подаётся только вечером и утром. При этом их жители жалуются, что график водоснабжения нарушается, а из кранов идёт грязная вода с неприятным запахом.

До присоединения к России Крым получал 80% питьевой воды с Украины, через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После того как полуостров вошёл в состав РФ, украинская сторона построила на Северо-Крымском канале дамбу, перекрыв доступ к воде. С тех пор вопрос водоснабжения решался за счёт крымских водохранилищ, но эксперты подчёркивали, что это полумеры, а кардинально решить проблему могло бы строительство опреснительных заводов для морской воды — подобный подход давно и успешно применяется в Израиле.