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В Крыму проведут эксперимент по вызову осадков 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В Крыму проведут эксперимент по вызову осадков
Фото: Lenta.ru
Центральная аэрологическая обсерватория проведет в Крыму эксперимент по вызову осадков. Соответствующий договор со структурой Росгидромета заключили власти республики, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».
Как рассказал Гоцанюк, самолет вызовут сразу, как только будут видны несущие осадки облака над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайским районами. «Надеемся, что данная услуга даст нам положительный результат», — поделился он.
1 сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. Гидрометцентр предупреждал, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне.
После этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации — это поможет спокойнее преодолеть все, что будет сверх нее. Он добавил, что на полуострове вводятся графики подачи воды.
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Общество , Сергей Аксенов , Юрий Гоцанюк , Росгидромет , Республика Крым
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