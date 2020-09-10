В Крыму проведут эксперимент по вызову осадков 

Центральная аэрологическая обсерватория проведет в Крыму эксперимент по вызову осадков. Соответствующий договор со структурой Росгидромета заключили власти республики, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».

Как рассказал Гоцанюк, самолет вызовут сразу, как только будут видны несущие осадки облака над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайским районами. «Надеемся, что данная услуга даст нам положительный результат», — поделился он.

1 сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. Гидрометцентр предупреждал, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне.