Скончался ветеран игры «Что? Где? Когда?» Смирнов

Участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов скончался на 65-м году жизни.
Об этом сообщается в группе телевикторины в социальной сети «ВКонтакте». Смирнов был активным членом Клуба знатоков с 1988 по 2010 год. Он являлся капитаном одной из самых ярких команд 90-х годов XX века, в которую также входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев. Смирнов провёл 18 игр и победил более чем в половине из них. После завершения карьеры знатока он продолжал приходить на игры в Нескучный сад и делился опытом с молодыми последователями.