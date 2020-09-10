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Россия открывает границу с Южной Осетией 

РИА Новости и ещё 24 1 час назад
Россия открывает границу с Южной Осетией
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.
В четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.
"По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , РИА Новости , Южная Осетия
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