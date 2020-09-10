Россиянам усложнят доступ к отдыху за границей

Сергей Глаголев. Ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для тех, кто собирается путешествовать по миру, предложил советник министра здравоохранения России

Специалист отметил, что сейчас тесты на наличие COVID-19 не являются гарантом отсутствия заболевания на длительное время, а свидетельствует лишь о текущем состоянии здоровья и безопасности.

«К сожалению, на сегодняшний день и тесты ПЦР, и тест антител гарантируют отсутствие заболевание у пациента на достаточно ограниченный период времени. С учетом того, что сегодня большинство путешествий реализуются через забивную структуру авиалиний, через крупные аэропорты, где смешиваются люди со всей земли», — заявил Глаголев во время брифинга о российской вакцине «Спутник V».

Он также заметил, что «с COVID мы останемся на долгие годы».

«…более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или действительно свидетельств о перенесенном заболевании, подтвержденным антителами или определенными данными о клеточном иммунитете», — добавил представитель Минздрава.

Ранее Общественная служба новостей рассказывала о том, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. Так, например, в день после вакцинации не советуют заниматься спортом, курить и есть жирную пищу.

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