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Минздрав РФ: первая волна коронавируса еще не закончилась 

Слово и Дело 2 часа назад
Минздрав РФ: первая волна COVID-19 не закончилась
Фото: РИА Новости
Вспышки коронавирусной инфекции зафиксированы в 11 субъектах РФ. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Говорить о второй волне COVID-19 в РФ пока рано, так как еще не прошла первая, напомнил специалист. Всплески инфекции зафиксированы в 11 регионах государства, подчеркнул Авдеев. Под вспышками подразумевается рост числа новых случаев коронавируса.
Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 1 046 370 пациентов с коронавирусом. Полностью побороли инфекцию 862 373 пациента, 18 263 граждан скончались. Более пяти тыс. новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки.
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Общество , Сергей Авдеев , Минздрав РФ
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