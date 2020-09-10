Минздрав РФ: первая волна COVID-19 не закончилась

Говорить о второй волне COVID-19 в РФ пока рано, так как еще не прошла первая, напомнил специалист. Всплески инфекции зафиксированы в 11 регионах государства, подчеркнул Авдеев. Под вспышками подразумевается рост числа новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 1 046 370 пациентов с коронавирусом. Полностью побороли инфекцию 862 373 пациента, 18 263 граждан скончались. Более пяти тыс. новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки.