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Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
«Здоровье поправит в тюрьме»
Фото: РИА Новости
Продюсер и актер Марк Рудинштейн и актер Владимир Долинский оценили, какие перспективы ожидают актера Михаила Ефремова в тюрьме.
Отсидевший в тюрьме продюсер высказал мнение, что "годик в тюрьме" пойдет на пользу Ефремову, так как он будет меньше пить и "здоровье поправит". Кроме того, Рудинштейн считает, что актеру не будет страшно в тюрьме.

"Миша ведь умница, талантливый актер. На свободе его любят, полюбят и в тюрьме. Будет там читать стихи", — заявил он "Комсомольской правде".

Актер Долинский, который также сидел в тюрьме, считает, что Ефремов недолго пробудет в колонии, так как апелляционная, а затем и конституционная инстанции "по чуть-чуть будут скидывать срок". Кроме того, театральная общественность также может ходатайствовать о досрочном освобождении артиста. Долинский отметил, что общий режим наиболее лояльный и терпимый. Однако об условиях в тюрьме сейчас он ничего не знает.

"Но, по-моему, в колониях общего режима раз в полгода разрешены свидания с близкими, которые могут длиться трое суток", — пояснил Долинский.

Он рассказал, что в тюрьме была диетическая еда, благодаря которой он поправил свое здоровье. Так, его рацион состоял из каш, пюре, жидкого, но питательного супа и некрепкого чая с ложкой сахара.

"Так что будешь худеньким, но сознательным!" — подытожил актер.

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП с его участием произошло 8 июня в центре Москвы на Садовом кольце. Его автомобиль выехал на встречную полосу врезался в "Ладу", за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь.
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Общество , Происшествия , Владимир Долинский , Марк Рудинштейн , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , Комсомольская правда
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