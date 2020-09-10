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Ургант высмеял тюменскую школу за урок с захватом в заложники 

Ura.Ru 17 минут назад
Телеведущий Иван Ургант в своей программе вспомнил про инцидент со школой №2 Ишима (Тюменская область), в которой пятиклассников «взяли в заложники» ряженые «террористы». Эфир передачи состоялся 9 сентября. Шоумен напомнил о том, что в классе в это время находился ребенок со слабым сердцем, которому стало плохо.

«После данного мероприятия родителям одного из детей, страдающего сердечным заболеванием пришлось вызывать скорую помощь, потому что ему стало плохо. Нам нужно понимать и не забывать о главных правилах: нельзя, все-таки, чтобы детям с заболеванием сердца преподавали люди с заболеванием мозга», — отметил он.

Урок с имитацией захвата заложников террористами прошел в ишимской школе №2 4 сентября. Событие получило большой резонанс после того, как родители пятиклассников в соцсетях выразили недовольство подобными методами воспитания. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал наказать организаторов урока с захватом заложников. К делу подключились следственный комитет и прокуратура. Ранее один из учеников рассказал о том, что люди в балаклавах вели себя во время странного урока как настоящие террористы: они хватали детей за голову и заставляли смотреть в пол.
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Комментарии 1
Общество , Видео , Александр Моор , Иван Ургант , Генпрокуратура РФ , СКР , Google , Тюменская Область
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