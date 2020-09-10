«После данного мероприятия родителям одного из детей, страдающего сердечным заболеванием пришлось вызывать скорую помощь, потому что ему стало плохо. Нам нужно понимать и не забывать о главных правилах: нельзя, все-таки, чтобы детям с заболеванием сердца преподавали люди с заболеванием мозга», — отметил он.