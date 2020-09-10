Назван способ не стать жертвой интернет-мошенников

Гарантированно обезопасить себя от интернет-мошенников можно только в случае самостоятельного поиска рекламируемых в Сети акций и услуг на официальных сайтах их поставщиков, рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов

«Тут рецепт универсальный — как чистить зубы по утрам и вечерам и умываться. Если вам пришло письмо со ссылкой и предложением что-то сделать на каком-нибудь официальном сайте — например, на сайте госуслуг, Сбербанка или какого-нибудь магазина, — не надо ходить по этой ссылке, особенно с телефона. Хотите проверить, существует ли такое предложение, — руками набирайте gosuslugi.ru или sberbank.ru, причем с большого экрана. И уже на сайте ищите интересующие вас акции и предложения. Другого способа избежать таких атак и способов обмана просто не существует», — передает ФАН его комментарий.

Власов пояснил, что следует набирать название сайта не в поисковике, а сразу в адресной строке. Это позволит избежать попадания на фальшивые сайты-двойники через страницу поиска.

«Надо понять одно, мошенники пользуются двумя вещами: нашей ленью и нашей жадностью. Лень нам набирать ручками и запомнить название сайта — мы пытаемся в поисковике это делать. Это первая вещь. А жадность — это реклама «Только сегодня скидка 90%» или «Вам положена выплата». Поэтому не ленитесь и не жадничайте», — добавил он.

Как также рассказал консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин , интернет-мошенники могут использовать сайты-двойники портала «Госуслуги», фишинговые ссылки и звонки на мобильные телефоны.

Кроме того, он добавил, что адрес фальшивой страницы может быть похож на название официального сайта, однако символы могут быть заменены: например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru.

Ранее стали известны несколько примеров диалогов с интернет-мошенниками.

Кроме того, появились сведения о том, что интернет-мошенники разработали новую схему, с помощью которой можно вывести деньги с банковской карты через голосового помощника Siri и Алисы.