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Познер объяснил сравнение россиян с варварами 

Lenta.ru 1 час назад
Познер объяснил сравнение россиян с варварами
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online», вспомнил, как во время съемок фильма о Японии спросил местную жительницу, считает ли она россиян варварами. Получив утвердительный ответ, журналист узнал, что японцы вкладывают иной смысл в это сравнение.
В ответ на вопрос, считают ли японцы россиян варварами, женщина объяснила: «Да. Но только мы это слово понимаем не так, как вы. Вы громко разговариваете, размахиваете руками, вы выставляете ноги, вы пихаетесь — вы неловкие. Вот что значит для нас варвары».
По словам Познера, по смыслу это восприятие близко к выражению «слон в посудной лавке», но сам он не догадался бы, что иностранцы подразумевают под словом «варвары» именно это.
В марте 2019 года Владимир Познер высказал мнение, что россияне отличаются от жителей стран Запада тем, что по-другому относятся к закону, когда достигают высокого социального положения. В качестве примера телеведущий привел ситуацию с престижной школой неподалеку от его дома. Состоятельные родители учеников этой школы закрывают номерные знаки бумажками, чтобы не платить штраф за запрещенную стоянку.
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Общество , Владимир Познер , Япония
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