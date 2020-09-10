«Сказал лишнее»: адвокат Ефремова нарушил Кодекс

Адвоката Эльмана Пашаева снова обвинили в нарушении адвокатской этики. На этот раз — квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия. Пашаев нарушение признал. Теперь Совет региональной палаты должен принять решение о дисциплинарном наказании защитника Михаила Ефремова. Это может быть замечание, предупреждение или лишение статуса адвоката.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что к линии защиты Михаила Ефремова нет претензий.

Сам Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении с журналистами.

«Я согласен, что нарушил Кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение», — сказал адвокат.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела в отношении Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского , который состоит в адвокатской палате Москвы . Решение о дисциплинарном наказании примет квалификационная комиссия Совета региональной палаты. К мерам относят замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

«Я как президент ФПА возбудил в отношении адвоката, одного и другого, дисциплинарное дело. Квалификационная комиссия одной из палат уже признала наличие проступка, теперь слово за Советом этой палаты о мере ответственности. Важно, что суть претензий к коллеге не касается его защитительной тактики», — пояснил Пилипенко в своем блоге на радиостанции «Эхо Москвы».

Пилипенко также предположил, что подзащитный Ефремов сам принял предложенную Пашаевым тактику, которая по итогу привела к столь суровому наказанию — восьми годам колонии общего режима

«Позиция в процессе стала их общей. К тому же подзащитный усугублял свое положение неуместными репликами в суде, которые явно были его авторским экспромтом», — считает глава ФПА.

В июле в ФПА не стали уточнять причины, по которым были открыты разбирательства в отношении адвокатов по делу о смертельном ДТП. Тем не менее ее представители уже выражали обеспокоенность тем, что

адвокаты используют дело актера для самопиара, дают интервью и комментарии СМИ, в эфире радиостанций и телеканалов, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии.

В палате адвокатов подчеркивали, что корпоративная культура их сообщества отвергает саморекламу.

При этом высказываниям адвоката «должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости». Представителям интересов в суде в любых публичных высказываниях и комментариях «следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность».

Тогда Пашаев заявил «Газете.Ru», что он не подчиняется ФПА.

«Я этого никогда не делал, но в дальнейшем буду делать постоянно. Я не подчиняюсь Федеральной палате адвокатов. Это не мои начальники. Адвокат ни от кого не зависит», — сказал он, пообещав, что будет чаще посещать телевизионные передачи и давать больше интервью.