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Опасный трюк канатоходцев во время суператайфуна попал на видео

Алевтина Жаркова
46 минут назад
В Приморье экстремалы совершили опасный трюк во время супертайфуна «Хайшен». Канатоходцы отважились пройтись по натянутым стропам между мысами Силина и Титова как раз в тот момент, когда там бушевала стихия. Волны достигали сорока метров в секунду.
На опубликованных в сети кадрах видно, как один из участников рискованного развлечения срывается вниз. К счастью, страховка не подвела его, он смог подняться обратно и продолжить движение.
Тайфун принес в Приморье месячную норму осадков. Тем не менее местные любители острых ощущений решили воспользоваться непогодой, чтобы испытать себя в схватке со стихией. Они ежедневно выкладывают в Сеть свои зрелищные ролики.
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