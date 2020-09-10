В Приморье экстремалы совершили опасный трюк во время супертайфуна «Хайшен». Канатоходцы отважились пройтись по натянутым стропам между мысами Силина и Титова как раз в тот момент, когда там бушевала стихия. Волны достигали сорока метров в секунду.

На опубликованных в сети кадрах видно, как один из участников рискованного развлечения срывается вниз. К счастью, страховка не подвела его, он смог подняться обратно и продолжить движение.