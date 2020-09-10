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Как чуть не умерла российская порнозвезда 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
Как чуть не умерла российская порнозвезда
Фото: РИА Новости
Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) решила сделать липосакцию и чуть не умерла во время операции из-за хронического заболевания, о котором не знала. Об этом она рассказала Ura.ru.
По словам Тейлор, врачам пришлось применить сильнодействующие препараты, чтобы ее спасти.

«После наркоза я еле очнулась: у меня будто ком в горле стоял, я даже забыла от этого про боли в животе и операцию. Быстро вызвали анестезиолога, он вколол мне сильнодействующие препараты», — рассказала она.

Порнозвезда отметила, что врачи связали ее состояние с хроническим заболеванием, о котором до операции она даже не знала.
Тейлор заявила, что потратила на удаление подкожного жира около 300 тысяч рублей. Однако довольна результатом и надеется, что это поможет ей в работе.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лола Тейлор рассказала о знакомстве с футболистом Андреем Аршавиным на отдыхе в Геленджике. Спортсмен со своими друзьями, по ее словам, предлагал ей заняться групповым сексом, но все сорвалось после того, как звезде фильмов для взрослых отказали в селфи.
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Общество , Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Любовь Бушуева , РИА Ura.ru
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