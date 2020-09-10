Как чуть не умерла российская порнозвезда 

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор ( Любовь Бушуева ) решила сделать липосакцию и чуть не умерла во время операции из-за хронического заболевания, о котором не знала. Об этом она рассказала Ura.ru.

По словам Тейлор, врачам пришлось применить сильнодействующие препараты, чтобы ее спасти.

«После наркоза я еле очнулась: у меня будто ком в горле стоял, я даже забыла от этого про боли в животе и операцию. Быстро вызвали анестезиолога, он вколол мне сильнодействующие препараты», — рассказала она.

Порнозвезда отметила, что врачи связали ее состояние с хроническим заболеванием, о котором до операции она даже не знала.

Тейлор заявила, что потратила на удаление подкожного жира около 300 тысяч рублей. Однако довольна результатом и надеется, что это поможет ей в работе.