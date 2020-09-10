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Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
Немецкая спортсменка Алиса Шмидт опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео с раздеванием. Знаменитая бегунья показала подготовку перед забегом на дистанции 400 метров. На первых кадрах девушка стоит перед зеркалом, облаченная в спортивный костюм. Затем она внезапно оказывается в коротком топе и шортах.
Напомним, в 2017 году Алиса Шмидт завоевала серебро на чемпионате Европы. Тогда же издание Busted Coveragе присвоило девушке титул самой сексуальной спортсменки мира. Сейчас главной целью Шмидт являются предстоящие Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год.
Общество , Видео
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