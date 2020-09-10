Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки 

Немецкая спортсменка Алиса Шмидт опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео с раздеванием. Знаменитая бегунья показала подготовку перед забегом на дистанции 400 метров. На первых кадрах девушка стоит перед зеркалом, облаченная в спортивный костюм. Затем она внезапно оказывается в коротком топе и шортах.

Напомним, в 2017 году Алиса Шмидт завоевала серебро на чемпионате Европы. Тогда же издание Busted Coveragе присвоило девушке титул самой сексуальной спортсменки мира. Сейчас главной целью Шмидт являются предстоящие Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год.