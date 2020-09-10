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«Век беспорядка»: каким будет мир в ближайшие 10 лет 

Мария Иванова 33 минуты назад
«Век беспорядка»: каким будет мир в ближайшие 10 лет
Фото: Reuters
Эксперты Deutsche Bank заявили об окончании эпохи глобализации и начале века беспорядка, который грозит расколом Европы, ростом инфляции по всему миру и усилением экономического неравенства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование стратега банка Джима Рейда и его коллег.
В Deutsche Bank заявили, что «беспорядок» будет определяющим фактором развития мира как минимум в ближайшие десять лет.
Этот период будет характеризоваться возвышением китайской экономики над американской, также он станет переломным моментом для Европы — ее ждет либо дальнейшая интеграция, либо экономической стагнация с «политической фрагментацией».
Среди других характеристик «века беспорядка»: рост задолженностей и разворот к политике «вертолетных денег», рост инфляции и временное усиление экономического неравенства (позже ситуация сгладится благодаря налогам на богатство).
В Deutsche Bank обратили внимание, что Китай вскоре может обогнать США по размеру ВВП, поэтому в мире усиливаются опасения по поводу «ловушки Фукидида» — ситуации, когда две страны достигают одинаковой экономической мощи и начинают воевать. За последние 500 лет эксперты насчитали 16 случаев «ловушки Фукидида», только четыре из них завершились мирно, а 12 привели к войне.
Также стратеги Deutsche Bank прогнозируют, что в ближайшие годы усилится противостояние поколений: к 2030 году молодежь догонит старшие поколения по численности и начнет определять результаты выборов.
Как сообщал «Рамблер», ранее политолог Андрей Головачев предположил, что США попытаются выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, с помощью новой войны.
Головачев обратил внимание на последний прогноз Международного валютного фонда, согласно которому мировой ВВП в 2020 году упадет на 4,9 процента. Эксперт спрогнозировал массовые банкротства через год-полтора, сначала в сфере бизнеса, а затем и в финансовом секторе, а также падение ВВП в течение пяти-шести лет на 25-30 процентов. По его мнению, в такой ситуации Штаты будут выходить из кризиса с помощью войны, так как это «самый быстрый путь».
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Общество , Международный валютный фонд , ДОЙЧЕ Банк
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