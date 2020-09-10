Россиянин сделал Instagram-страницу лужи у своего дома

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Всем привет! Я лужа возле дома 10 по улице Тихоокеанская в г. Южно-Сахалинск. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по взрослому осваивать Инстаграм:-) Расскажу немного о себе: Я — лужа. Но не просто лужа, а самая большая, старая и могущественная лужа в нашем микрорайоне. Меня уже 25 лет не могут победить городские власти:-)
Всё началось, когда мне было ещё не так много лет и [глава местного отделения «Единой России»] Андрей Хапочкин пообещал отремонтировать двор. Однако я по-прежнему на своём месте, а Андрей Хапочкин сейчас председатель областной Думы. Затем, несколько лет назад, Сергей Дмитриев обещал отремонтировать наш двор. Сергей Дмитриев теперь председатель городской Думы, а я всё там же. Делайте выводы, — говорится в одной из публикаций.
Он замечательную идею мне подал, что есть официальный канал в Instagram у губернатора, вот можем туда обратиться — и вам обязательно помогут. А я решил, что зачем делать простое обращение от одного человека, если можно обратиться от всей лужи. Так создал аккаунт. XXI век всё-таки, даже у губернаторов есть Instagram, почему у лужи не может быть? — подчеркнул он.