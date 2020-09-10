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«Гости скандалят»: россияне возмущены отдыхом в Турции 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
«Гости скандалят»: россияне возмущены отдыхом в Турции
Фото: РИА Новости
Приехавшие на отдых в Турцию россияне столкнулись с тем, что их заселяют не в тот отель, который указан в документах. Ежедневно на ресепшен возникают скандалы, рассказала TourDom.ru сотрудница турагентства.
По ее словам, один туроператор продает отель Fun & Sun Miarosa Incekum Beach 5* под названием Incekum Beach 5*.

«И вот вторую неделю практически в каждом заезде есть люди, которые уверены, что они приобрели путевки в Oz Incekum Beach 5*. Туристы возмущены, почему на своем сайте туроператор продает отель не под полным названием, многие из них увидели в этом элемент подлога и «развода»», — пояснила она.

Сотрудница турагенства отметила, что «гости скандалят, некоторые отказываются заселяться», при этом разборки на ресепшен «можно наблюдать каждый день».
По данным пресс-службы Coral Travel, проблема возникла из-за того, что отель Incekum Beach в последний момент решил не открываться, а клиентов, которые забронировали в него туры, пришлось оперативно переселять в Fun & Sun Miarosa Incekum Beach 5*.
В свою очередь глава юридического отдела сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская посоветовала отдыхающим кроме названия отеля ориентироваться и на другие характеристики, а также отметила, что вопрос должен решаться в индивидуальном порядке.
«Рамблер» писал, что авиасообщение с Турцией, прерванное из-за коронавируса, было возобновлено с 1 августа.
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Общество , В мире , Турция
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