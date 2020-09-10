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Федор Конюхов обратился к Путину 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Федор Конюхов обратился к Путину
Фото: РИА Новости
Известный российский путешественник Федор Конюхов выступил против создания в бухте Врангеля в Приморье химического производства и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять решение этого вопроса под личный контроль. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Instagram.
Конюхов напомнил о том, что в сентябре Приморье пережило два мощных тайфуна и «основной удар стихии приняло на себя побережье Японского моря, в том числе залив Находка».

«Эти природные катаклизмы, которые практически каждый год обрушиваются на Приморье, еще раз заставляют обратить внимание на проект строительства завода по производству метанола и азотных удобрений в бухте Врангеля», — отметил путешественник.

Он высказал мнение, что береговая линия — «не лучшее место» для строительства такого производства.

«Рано или поздно техногенный или человеческий фактор могут привести к розливу химикатов и их разносу ветрами и течениями по всей агломерации Находки», — уверен он.

Конюхов подчеркнул, что направил обращение в адрес президента Российской Федерации, председателя попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина «с просьбой взять под личный контроль вопрос сохранения залива Находка и бухты Врангеля».
«Рамблер» писал, что ранее во Владивосток пришел ураган с порывами ветра 40-43 м/c, которого в регионе не было последние 50 лет. В Сети были размещены видеозапись того, как в воздух поднималась кровля жилых домов.
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Комментарии
Общество , Политика , Федор Конюхов , Владимир Путин , Русское географическое общество , Врангель
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