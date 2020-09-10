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Таксисты и меню в кафе: россиян обманывают в Крыму 

Павел Тиунов 39 минут назад
Таксисты и меню в кафе: россиян обманывают в Крыму
Фото: РИА Новости
Российская туристка, побывавшая в Крыму, рассказала «Ленте.ру», как жители полуострова обманывают приезжих. По ее словам, на доверчивых путешественниках наживаются аниматоры, рестораторы и таксисты.
Аниматоры в костюмах персонажей мультфильмов, по словам собеседницы издания, радушно встречают отдыхающих в местах большого скопления людей. Они, предлагают сфотографироваться, зачастую даже на телефон туриста, который только потом узнает, что «удовольствие не бесплатное».
В крымских кафе и ресторанах практикуется наличие двух меню: одно — для местных, другое — для приезжих. Цены на одни и те же блюда разительно отличаются: жители полуострова в заведениях общепита в большинстве случаев питаются на 20% дешевле.
Наконец, таксисты, уверяющие, что до аэропорта или до вокзала нельзя добраться на общественном транспорте, лгут, уверяет туристка из России. До самых крупных транспортных узлов, по ее словам, можно спокойно добраться на автобусе.
Россиянка добавила, что цены на аттракционы для отдыхающих специально завышены. Прокатиться можно значительно дешевле, если запросить скидку. Правда делать это женщина рекомендует «по-тихому». Если громко потребовать скинуть стоимость поездки, то владелец карусели или аттракциона скорее всего откажет.
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Общество , Lenta.ru , Республика Крым
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