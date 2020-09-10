Нашу нефть запрещают

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Мария Колесникова порвала паспорт и пыталась захватить власть в Беларуси;
- Отравление Алексея Навального может окончательно испортить отношения России и Германии;
- «Северному потоку-2» нашли альтернативу;
- Компания Apple терпит шокирующие убытки, но готовит новую презентацию;
- Быстро и печально. В Томске прошёл чемпионат по скоростному копанию могил.