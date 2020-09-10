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Самая большая тыква-2020 попала на видео 

Вадим Дроздов 48 минут назад
В Подмосковье местный фермер вырастил тыкву, масса которой составляет 401 килограмм. Этот овощ претендует на звание самой большой тыквы 2020-го года. А абсолютный рекорд России был установлен в 2018-ом году. Победителем тогда стала прародитель сегодняшней тыквы. Весила она более 545 килограммов.
Ландшафтный дизайнер ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Артем Пашин рассказал, что этот сорт называется "атлантический гигант". Именно этими тыквами соревнуются фермеры по всему миру. Абсолютным чемпионом за все время официальных соревнований является тыква этого сорта из Бельгии, которая весила почти 1300 килограммов. До 1 ноября на огромную тыкву можно посмотреть в "Аптекарском огороде" в Москве.
Общество , Видео , МГУ , Московская область
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