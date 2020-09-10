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Назван способ сделать вредную пищу полезной 

РИА Новости 30 минут назад
Назван способ сделать вредную пищу полезной
Фото: © Fotolia / farbkombinat
Не стоит пытаться сделать абсолютно безвредный фастфуд или десерт — это может плохо сказаться на вкусе итогового блюда. Однако можно частично заменить ингредиенты, чтобы снизить калорийность лакомства, рассказала в интервью радио Sputnik кулинарный блогер Нурия Дианова.
В погоне за пользой пищи блюда могут потерять свой вкус. Абсолютную замену вредным продуктам бывает сложно найти. Например, если попробовать сделать какое-то изделие полностью из полезной цельнозерновой муки, тесто не будет слипаться, не закрепится и будет плохо пропекаться. Но если заменить от четверти до половины ингредиентов, то можно получить полезный и вкусный аналог вредной еды, уверена Нурия Дианова.

"Например, калорийность торта "Наполеон" можно снизить за счет крема. Вместо взбитого масла использовать сметанный крем или творог с желатином. В шарлотке можно половину сахара заменить финиковой пастой или свежим бананом — он даст и сахар, и клетчатку, и калий. К пшеничной муке можно добавить отруби, тогда не потеряется вкус, но добавится польза", — рассказала радио Sputnik Нурия Дианова.

А вот домашние бургеры или, например, шаурма будут полезные, но не менее вкусные и с полной заменой ингредиентов, считает кулинарный блогер.

"Белый хлеб можно заменить на цельнозерновые булочки, внутрь добавить не майонез, а, например, йогуртовый соус, чтобы все равно было сочно. Котлету сделать самому или сделать бургер с куриной грудкой. В шаурму можно добавить больше овощей, лаваш там бездрожжевой, поэтому может подойти людям, которым нужно отказаться от дрожжевого хлеба", — рассказала Нурия Дианова радио Sputnik.

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Общество , ИА Sputnik
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