Российских туристов возмутило название отеля в Турции 

Российские туристы возмутились из-за ситуации с названием турецкого отеля и обвинили туроператора в "разводе", пишет портал TourDom.ru.

Как сообщается, причиной недовольства россиян стало несоответствие информации об отеле с фактическим местом проживания на территории турецкой Аланьи. Как заявляют туристы, в стране есть несколько гостиниц с похожим названием, а туроператор, по их словам, намеренно убрал из названия в своих ваучерах три уточняющих место слова.

"Гости скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им продавали. Разборки на ресепшен можно наблюдать каждый день", — рассказала порталу представительница компании, назвав при этом ситуацию с названиями "пустячком".

В пресс-службе одного из турагентств пояснили TourDom, что неразбериха возникла из-за проблем с самими объектами: в частности, один из отелей, связанных со скандалом, сейчас вовсе не принимает постояльцев. Уточняется, что с каждым клиентом оператор старается решить вопрос в индивидуальном порядке.