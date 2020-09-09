Россиян захотели отучить ездить за границу 

Россиян хотят отучить от поездок за границу, пишет «Московский комсомолец».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что нацпроект по туризму, который должен быть представлен для утверждения к ноябрю, предусматривает трехкратный рост поездок внутри страны в течение ближайших 10 лет.

По словам Чернышенко, нацпроект «глобально поменяет ситуацию с туризмом». Правительство рассчитывает довести число занятых в туризме работников до 6 млн человек и втрое увеличить вклад отрасли в ВВП страны.

Предполагается, что государство будет поддерживать бизнес через вложения в инфраструктуру и субсидирование ставок по кредитам при строительстве гостиниц.

Вице-премьер также отчитался об успешном летнем туристическом сезоне 2020 года. Он призвал продлить программу кэшбека на туры по России по меньшей мере до начала следующего года.

По словам Чернышенко, за неделю действия программы туристы купили туры почти на 1,5 млрд рублей, а туроператоры подготовили для нее более миллиона предложений.

«Это очень хорошее начало, мы видим позитивный эффект от этих мер. Мы видим, что на каждый рубль средств федерального бюджета, которые мы потратили на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено по нашим расчетам около семи рублей — такой хороший мультипликатор, то есть деньги пошли в регионы», — заявил вице-премьер.

При этом он признал, что программа требует доработки: количество ночей следует сократить с четырех до двух, а покупку тура на сайте сделать понятнее и удобнее, «практически в два клика».

Как сообщал «Рамблер», первая распродажа туров по России с кэшбеком прошла с 21 по 28 августа. Для получения кэшбека нужно было приобрести тур стоимостью от 25 тысяч рублей продолжительностью не менее четырех ночей. Программой воспользовались 60 тысяч человек, купив туры на общую сумму около 1,5 млрд рублей. Правительство выделило на реализацию программы 15 млрд рублей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал, что вторая распродажа туров по России будет длиться дольше первой.