«Необъяснимая болезнь»: провал конкурента «Спутника V»

AstraZeneca и Оксфорд приостановили испытание вакцины от COVID-19, названной главным конкурентом российского «Спутника V». По данным компании, у одного из испытуемых развилась «необъяснимая болезнь». В RNC Pharma сообщили «Газете.Ru», что это заявление может оказаться PR-ходом. Между тем в Институте им. Гамалеи «посочувствовали» коллегам. Эксперты уверены: несмотря на неудачу оксфордских ученых, «Спутник V» и препарат AstraZeneca еще посоревнуются за иммуногенность.

Приостановка клинических испытаний вакцины от COVID-19, разрабатываемой шведской компанией AstraZeneca совместно со специалистами Оксфордского университета, может оказаться частью PR-кампании. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по развитию компании RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов

Отмечается, что исследования временно прекращены для расследования «потенциально необъяснимой болезни», которая возникла у одного из испытателей препарата.

«Наш стандартный процесс обзора привел к паузе в испытаниях, чтобы пересмотреть данные о безопасности. Мы работаем над ускорением рассмотрения одного события, чтобы свести к минимуму любое потенциальное влияние на сроки испытаний», — указано в сообщении AstraZeneca.

Как пишут СМИ, обладатель «серьезной побочной реакции» сейчас проходит лечение в Великобритании . Между тем AstraZeneca уточняет, что болезнь участника может быть вызвана и не вакциной, но и эту версию надо проверить.

«Нельзя исключать вариант, что это часть PR-кампании. Дорогого стоит — лишний раз привлечь внимание к исследованиям, к тому, что они проводятся качественно и любой инцидент разбирается. Если завтра-послезавтра они объявят, что все благополучно разрешилось, то, скорее всего, это была PR-кампания», — подчеркнул Беспалов в разговоре с «Газетой.Ru».

Второй причиной сбоя в испытаниях могла послужить нестандартная реакция организма добровольца на препарат, считает эксперт. Доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев заверил «Газету.Ru», что только это и привело к серьезному побочному эффекту, так как третий этап испытаний и нацелен на устранение недостатков препарата, негативно влияющих на определенных людей.

«Надо посочувствовать, что у них это случилось, и отметить, что они честно подходят к этому делу, серьезные люди, которые не стараются обойти стороной осложнения. Третий этап подразумевает испытание на большом массиве людей. Он снимает все возможные неудачи, так что ошибка не в вакцине, а в организме прививаемого, у которого чего-то не хватает или чего-то слишком много», — заявил медик.

Однако он напомнил, что российской вакцине «Спутник V» быть эффективной и безопасной не помешала и регистрация после второго этапа клинических испытаний. Сам глава отдела Института им. Гамалеи давно воспользовался возможностью привиться отечественным препаратам — Зуев рассказал «Газете.Ru», что прошло уже три недели с его второй вакцинации и чувствует он себя «прекрасно».

«У нас имеется закон, согласно которому в условиях форс-мажорных можно регистрировать после второго этапа. Конечно, можно философствовать долго: тестировать на 10 тыс. человек, 30 тыс., но люди продолжают болеть и умирать», — добавил медик.

«Все уже передано «Р-Фарм», которая будет производить оксфордскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и «Р-Фарм», — сообщал он в эфире Times Radio.

И неудача оксфордских специалистов никак не повлияет на позицию AstraZeneca или «Спутника V» в вакцинной гонке, уверен директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

«Пока говорить о каком-то отставании Оксфорда невозможно. Это рабочий процесс, такие инциденты случаются при проведении клинических исследований. Они разберутся, и очень быстро», — пояснил он «Газете.Ru».

Эксперт подчеркнул, что все вакцины, которые находятся на третьем этапе испытаний, уже слишком стабильны, чтобы выбыть из гонки ввиду «неэффективности» или «опасности».

«Здесь вопрос, скорее всего, будет упираться в иммуногенность, то есть насколько тот или иной препарат будет иметь наименее выраженный эффект или на каких возрастных группах он может использоваться. Скорее всего, конкуренция будет разворачиваться за счет этих свойств», — сказал Беспалов.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев также считает, что приостановка исследований AstraZeneca не повлияет на успех отечественной вакцины на фармацевтическом рынке, так как «Спутник V» и так считается лучшим.

«Успех российской вакцины бесспорен, недаром 27 государств стоят в очереди за этой вакциной. Чем дольше будет использоваться наша вакцина, тем ее имидж будет все крепче и крепче», — заявил медик.

Беспалов также добавил, что все страны уже определились с вакциной, которую хотят приобрести для населения, поэтому клиенты AstraZeneca вряд ли прибегут к России за препаратом.

«Все основные рынки сбыта уже поделены. Западные страны и их партнеры уже ориентированы на ряд разработок — в частности на оксфордскую. Китай и блок азиатских стран имеют свои предпочтения. Есть Россия и некий пул ее партнеров в Южной Америке, Африке и отдельных странах Азии», — заключил специалист.

Еще в конце августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 20 стран внимательно наблюдают за клиническими исследованиями отечественного препарата от коронавирусной инфекции и намерены его купить.

«По информации МИД России, выразили желание приобретения вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира. При этом это разные формы, в том числе: в ходе совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства на территории иностранных государств и гуманитарной помощи», — подчеркнула Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

Чиновница отметила, что среди заинтересованных в российской вакцине государств — Белоруссия, Бразилия, Азербайджан, Венесуэла и Казахстан.