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Ефремов получил первую передачку 

Артём Кульша 1 час назад
Ефремов получил первую передачку
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов получил первую передачу в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила РИА Новости.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Вчера Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
Ефремов был взят под стражу в зале суда и помещен в СИЗО №5. Сегодня Литвинович рассказала, что он чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется, установил нормальные отношения с сокамерниками, пообещал прочитать для отряда хозяйственного обслуживания и сотрудников изолятора пьесу «Пар» актера Ивана Охлобыстина, сдал все необходимые анализы.

«Получил первую передачку», — добавила правозащитница.

Комментарии 1
Общество , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Марина Литвинович , ФСИН , РИА Новости , Москва
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