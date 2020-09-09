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Москалькова рассказала, что следила за делом Ефремова, но он не обращался за помощью 

Реальное время и ещё 2 1 час назад
Москалькова высказалась о деле Ефремова
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью онлайн-форуму "100% Татарстан" ответила, что актер Михаил Ефремов не обращался к ней за помощью.
Москалькова призналась, что внимательно следила за расследованием его уголовного дела. Но за помощью к омбудсмену актер не обращался.

"Есть заключение экспертов, которые установили состояние в момент преступления, но, если человек оспаривает ситуацию, надо проверять все до конца, чтобы установить истину и развеять все сомнения", — сказала Москалькова.

Напомним, что заслуженного артиста России признали виновным и приговорили к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима. Актеру зачли время под домашним арестом, и в итоге ему осталось провести в заключении 7 лет и 10,5 месяца.
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Общество , Политика , Михаил Ефремов , Татьяна Москалькова , ФСИН , Республика Татарстан
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