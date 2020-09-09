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Россияне одобрили инициативу о продлении новогодних каникул 

Лера Букина 1 час назад
Россияне одобрили инициативу о продлении новогодних каникул
Фото: ТАСС
Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря в следующем году будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней — с 1 по 3 и 8 по 10 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник.

Россияне сказали, что думают о каникулах с 1 по 10 января

Аналитики Рамблера выяснили, что россияне по-разному отнеслись к такой инициативе. Так, 56% опрошенных выступили за подобное продление новогодних каникул, а 32% — против. Причина заключается в том, что такой отдых, по их мнению, сильно расслабляет и выводит из строя. Для 12% участников не имеет значения, продлят ли новогодние праздники в следующем году.

Для россиян майские праздники оказались важнее новогодних

Исследование показало, что 43% россиян ждут продления майских праздников, а не новогодних. 36% — наоборот. 21% опрошенных считают, что ничего менять не стоит в принципе.

Стало известно, что делали бы россияне, если бы новогодние каникулы продлили

Так, 24% россиян отдыхали бы дома, 19% респондентов проводили бы время со своей семьей, совершая прогулки, а также посещая различные заведения, 16% россиян занялись бы своим любым делом (хобби), 12% опрошенных отправили бы в путешествие, 11% проголосовавших не знают, как они бы проводили досуг, 9% участников навестили бы родственников.

Россияне рассказали о планировании новогодних каникул

Аналитики Рамблера выяснили, что 42% россиян обычно начинают планировать отдых ближе к датам, другие же 42% никогда не планируют отдых — они предпочитают все делать спонтанно.
16% респондентов это делают задолго до начала праздников.
В исследовании приняли участие 2131 человек.
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Общество , Минтруд
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