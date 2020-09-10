Ефремов решил отказаться от Пашаева

Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

"Ефремов сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции", — написала Литвинович в Facebook.

Правозащитница также добавила, что договор актера с адвокатом закончился после вынесения приговора.

Ранее ОНК сообщила, Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.