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Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом 

РИА Новости и ещё 46 26 минут назад
Ефремов решил отказаться от Пашаева
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Адвокат Эльман Пашаев не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

"Ефремов сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции", — написала Литвинович в Facebook.

Правозащитница также добавила, что договор актера с адвокатом закончился после вынесения приговора.
Ранее ОНК сообщила, Ефремов отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию "глупостью". Кроме того, он заявил, что уже подал апелляцию.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
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Комментарии 3
Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Марина Литвинович , ФСИН , Москва
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