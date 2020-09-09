Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Два приятных соседа»: Ефремов о содержании в СИЗО 

Алиса Селезнёва 51 минуту назад
«Два приятных соседа»: Ефремов о содержании в СИЗО
Фото: РИА Новости
Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов доволен условиями содержания в карантинной камере СИЗО №5. Об этом RT рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с машиной Lada, водитель которой скончался. Прокуратура просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным и приговорил его к лишению свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. После вынесения приговора Ефремов был арестован и помещен в СИЗО.
По словам Бориса Клина, Михаил Ефремов заявил, что в СИЗО его осмотрели врачи, измерили давление и сделали кардиограмму. В карантинной камере артист будет находиться до 10 суток.

«Актер не имеет претензий к условиям содержания. У него два приятных соседа, оба Сергеи. В камере есть телевизор, электрочайник и чай», — пояснил член ОНК.

Он также отметил, что со здоровьем Ефремова все в порядке, он выглядел вполне спокойным и рассказал, что ужинал вареной селедкой с пюре.

«Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил», — привел слова Ефремова член ОНК.

Артист также поделился с комиссией своими творческими планами.

«После выхода из карантина я надеюсь прочитать заключённым пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которую он написал специально для меня», — процитировал член комиссии слова актера.

Ефремов попросил родственников в ближайшее время привезти ему сигареты, чай и сахар. А деньги, которые артист привез с собой в СИЗО, в ближайшее время будут зачислены на его лицевой счет, и он сможет покупать необходимые вещи и продукты в тюремном магазине, отмечает издание.
Комментарии 2
Общество , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Клин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Сын Сафронова показал свой завтрак в Турции
Сын Сафронова показал свой завтрак в Турции
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Вот они и поделили Украину на три части»
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
Видео
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение