Решена судьба ЕГЭ по английскому языку 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не станет обязательным. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе Министерства просвещения России

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», обязательными являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Между тем неоднократно звучали призывы сделать обязательным еще и экзамен по иностранному языку.

Некоторое время назад был подготовлен проект изменений в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) среднего общего образования, исключающие иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация.

Сегодня в пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что Совет по ФГОС при Минпросвещения рассмотрел и одобрил этот проект изменений во ФГОС.