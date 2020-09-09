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Решена судьба ЕГЭ по английскому языку 

Артём Кульша 1 час назад
Решена судьба ЕГЭ по английскому языку
Фото: РИА Новости
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не станет обязательным. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе Министерства просвещения России.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», обязательными являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Между тем неоднократно звучали призывы сделать обязательным еще и экзамен по иностранному языку.
Некоторое время назад был подготовлен проект изменений в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) среднего общего образования, исключающие иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация.
Сегодня в пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что Совет по ФГОС при Минпросвещения рассмотрел и одобрил этот проект изменений во ФГОС.
28 августа руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев рассказал, что в 2020 году выпускники сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы, и все они вовремя получили результаты экзаменов и успели подать документы в вузы, по крайней мере, горячие линии Рособрнадзора не зафиксировали жалоб и замечаний по этому поводу.
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Общество , Анзор Музаев , Рособрнадзор
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